Азаров: "Дорожная карта" возобновления сотрудничества с РФ уже готова

Вопрос Таможенного союза не обсуждался вчера во время встречи президентов Украины и России Виктора Янукович и Владимира Путина.

Об этом говорится в обнародованном на Правительственном портале заявлении премьер-министра Украины Николая Азарова.

Азаров в заявлении выразил сожаление, что «сегодня в средствах массовой информации, в выступлениях оппозиционных политиков звучит откровенно неправдивая информация и провокационные оценки что касается содержания встречи глав государств Украины и России вчера в Сочи».

Азаров напомнил, что Президент Украины, «возвращаясь из Китая, где он находился с государственным визитом и где состоялись очень важные переговоры, встретился с Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным».

По словам Азарова, «в ходе встречи президенты двух стран в первую очередь обсудили вопросы, связанные с промышленной кооперацией между Украиной и Россией. Это та проблема, которой мы постоянно уделяем большое внимание, и решение которой уже приближается к завершению. Это, в частности, вопрос работы, сотрудничества наших ведущих машиностроительных предприятий в ядерной и авиационный сферах и тому подобное».

Азаров сообщил, что «уже подготовлена «дорожная карта» возобновления полноценного сотрудничества, и я надеюсь, что после вчерашних переговоров сняты практически все основные спорные вопросы».

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«Другая важная тема встречи двух президентов: подготовка к завершающим переговорам относительно газовой проблематики», - заявил Азаров и отметил, что «ни один документ для подписания на вчерашние переговоры Правительством не готовился и, безусловно, ни один документ не был подписан».

«А вопрос Таможенного союза вчера на встрече президентов Украины и России вообще не обсуждался. Я категорически опровергаю слухи и спекуляции на эту тему», – заявил Азаров и добавил: «Все внимание Президента Украины и тематика его разговоров с Президентом России касались исключительно вопросов промышленной кооперации, торгово-экономических отношений и газовых вопросов».

Как сообщалось, журналист издания The Economist Джордж Лукас со ссылкой на свои источники опубликовал запись в своем микроблоге на сервисе Тwitter, что Президент Украины Виктор Янукович договорился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным о получении 15 миллиардов долларов за присоединение страны к Таможенному союзу.

По мнению журналиста, соглашение между Путиным и Януковичем предполагает получение Украиной финансовой помощи, а также требует присоединения Киева к Таможенному союзу в 2015 году. Лукас отметил, что при этом Россия не требует от Украины провести реформы, в отличие от Европейского Союза.