На Евромайдане появились аферисты, якобы собирающие деньги для активистов
12:41, 06 декабря 2013Политика
4655
На Евромайдане начали появляться мошенники. Об этом сообщает пресс-служба "Батькивщины".
На Майдане участились случаи мошенничества
"В последнее время участились случаи откровенного мошенничества, когда деньги на функционирование Майдана собирают аферисты", - говорится в сообщении.
В "Батькивщине" добавили, что наличные средства собираются только в прозрачный ящик на входе в Штаб национального сопротивления в Доме профсоюзов на Майдане.
Читайте также: Гражданские протесты в Украине. Хроника событий: день седьмой - пятница
Каждый вечер собранные в урну средства принимает на баланс специально созданная контрольная комиссия, состоящая из представителей трех оппозиционных партий и общественных организаций.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter