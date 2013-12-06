На Евромайдане появились аферисты, якобы собирающие деньги для активистов

12:41, 06 декабря 2013
Политика
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На Евромайдане начали появляться мошенники. Об этом сообщает пресс-служба "Батькивщины".

На Майдане участились случаи мошенничества

"В последнее время участились случаи откровенного мошенничества, когда деньги на функционирование Майдана собирают аферисты", - говорится в сообщении.

В "Батькивщине" добавили, что наличные средства собираются только в прозрачный ящик на входе в Штаб национального сопротивления в Доме профсоюзов на Майдане.

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Каждый вечер собранные в урну средства принимает на баланс специально созданная контрольная комиссия, состоящая из представителей трех оппозиционных партий и общественных организаций.

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