На Евромайдане в Харькове неизвестные отобрали у организаторов генератор

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил соорганизатор харьковского Евромайдана Дмитрий Пилипец.

По его словам, вчера, 5 декабря, около 20.30 по окончании ежедневной акции Евромайдана, которая проходит у памятника Шевченко на улице Сумской, организаторы мероприятия отвезли арендованное звуковое оборудование и электрогенератор в помещение по улице Римарской, 18, где оно хранится.

Пилипец прибавил, что на улице к активистам Евромайдана подъехала тентованая «Газель» из специально загрязненными номерами. Из «Газели» вышли четверо мужчин, еще около четырех мужчин, вероятнее всего, находились поблизости.

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Нападающие оттолкнули двух активистов Евромайдана, которые привезли оборудование, угрожая их жизни и здоровью, выгрузили электрогенератор, «забросили его в «Газель» и уехали», сообщил Пилипец.

Активист отметил, что никто из активистов харьковского Евромайдана не пострадал.

Пилипец заметил, что сразу же на место преступления была вызвана милиция, однако правоохранителей «не было больше часа». По приезде милиционеры составили протокол и взяли объяснение у свидетелей.

Пилипец скептически отнесся к вероятности нахождения милицией похищенного оборудования и возможности наказания виновных.

В то же время он подчеркнул, что, несмотря на отсутствие электрогенератора, харьковский Евромайдан будет продолжаться в обычном режиме – люди будут собираться у памятника Шевченко ежедневно в 18.00.