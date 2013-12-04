Активисты Евромайдана устраивают ночное дежурство у здания Генпрокуратуры

Как передает ТСН, пикетчики решили не уходить из-под здания ГПУ, пока генпрокурор не издаст приказ об освобождении из-под стражи задержанных и избитых на Банковой активистов.

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В Facebook активисты сообщили, что несмотря на препятствования милиции, они разворачивают лагерь для дежурства на ночь. Также просят сносить на Резницкую 13/15 еду, чай и дополнительную поддержку.

Лидер ВО ”Свобода” Олег Тягнибок отметил, что протестовать будут под МВД , ГПУ , СИЗО , где сидят арестованные за штурм Администрации Президента.

Напомним, все захваченные участниками Евромайдана здания должны быть освобождены - суд принял соответствующее решение. Об этом заявил генпрокурор Украины Виктор Пшонка в обращении к гражданам.