Рада может провести выездное заседание для принятия бюджета-2014 - регионал

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Макеенко сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос относительно такой возможности.

“Пока не собираемся. Откровенно скажу, такого в планах нет”, - сказал он.

В то же время Макеенко не исключил, что если парламент долго не будет работать, то выездное заседание может быть проведено для принятия госбюджета на 2014 год.

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“Я не исключаю такого варианта, потому что Верховная Рада должна работать. Это государственное учреждение, и оно не принадлежит ни оппозиционерам, ни одной из фракций... Его (госбюджет) нужно принимать”, - сказал депутат.

На уточнение журналистов, будет ли означать продолжение блокирования работы парламента, что в Украине возник очередной политический кризис, Макеенко сказал: “Мы не верим в политический кризис. У нас достаточно сил и опыта. Вы знаете, мы находили выход и не из таких ситуаций”, - сказал Макеенко.

Он добавил, что все вопросы необходимо решать конституционными методами, и чтобы парламент работал.

Как сообщал УНИАН, ВР вчера, 3 декабря, не смогла отправить Кабмин в отставку: за проект постановления об ответственности правительства, внесенный оппозицией, проголосовали лишь 186 народных депутатов.

После этого оппозиционные лидеры заявили, что будут блокировать работу парламента.

Сегодня, 4 декабря, лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк заявил, что оппозиция будет блокировать работу ВР до выполнения властью ключевых требований: отставка правительства, прекращения политических преследований, освобождение экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и 9 осужденных вчера активистов, которые были задержаны после столкновений возле Администрации Президента 1 декабря.