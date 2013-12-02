МВД опровергло заявление Азарова об увольнении виновника разгона Евромайдана

В МВД опровергают заявление премьер-министра Украины Николая Азарова об освобождении от должности начальника столичной милиции Валерия Коряка из-за избиения «Беркутом» митингующих на Майдане Незалежности 30 ноября.

Об этом УНИАН сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Виктор Ратушняк.

“По состоянию на данное время проверка еще не завершена. Наверное, ближе к концу вечера уже будут какие-то материалы, и завтра можно будет о чем-то говорить”, - сказал Ратушняк.

При этом заместитель министра напомнил, что вчера в МВД было принято решение о временном отстранении Коряка от исполнения служебных обязанностей до получения заключения служебного расследования относительно инцидента на Майдане Незалежности.

Читайте также: В оппозиции опровергли заявление Азарова о захвате парламента

Отвечая на вопрос, завершено ли служебное расследование относительно действий бойцов “Беркута” против мирных граждан, Ратушняк отметил, что каких-либо документов по этому поводу он еще не видел, но заверил, что завтра они должны появиться и будут обнародованы.

Как сообщал УНИАН, после жестокого избиения «Беркутом» участников Евромайдана в ночь на 30 ноября начальник столичной милиции Коряк заявил об отставке, но его временно отстранили от исполнения служебных обязанностей до получения результатов служебной проверки действий сотрудников милиции во время разгона Евромайдана.

Читайте также: В Газпроме не комментируют заявление Азарова о пересмотре контрактов

На время отстранения Коряка от исполнения обязанностей начальника киевской милиции исполняющим обязанности руководителя столичной милиции назначен начальник ГУ МВД Украины в Киевской области Валерий Мазан.

Сегодня, 2 декабря, Азаров во время встречи с послами заявил, что начальник Главного управления Министерства внутренних дел в Киеве Коряк уволен.

"После событий пятницы начальник ГУ МВД Киева уволен, а с остальными всеми сотрудниками проведена разъяснительная работа", - сказал премьер.