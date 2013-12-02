Глава киевской милиции уволен - Азаров

Начальник Главного управления Министерства внутренних дел в Киеве Валерий Коряк уволен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с иностранными послами сегодня в Киеве.

"После событий пятницы начальник ГУ МВД Киева уволен, а со всеми остальными сотрудниками проведена разъяснительная работа", - сказал премьер.

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Как сообщал УНИАН, после жестокого избиения «Беркутом» участников Евромайдана в ночь на 30 ноября начальник столичной милиции Коряк заявил об отставке, но его временно отстранили от исполнения служебных обязанностей до получения результатов служебной проверки действий сотрудников милиции при разгоне Евромайдана.

На время отстранения Коряка от исполнения обязанностей начальника киевской милиции исполняющим обязанности руководителя столичной милиции назначен начальник ГУ МВД Украины в Киевской области Валерий Мазан.