В Газпроме не комментируют заявление Азарова о пересмотре контрактов
15:26, 25 ноября 2013Общество
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В российском «Газпроме» не комментируют заявление премьер-министра Украины Николая Азарова о возобновлении переговоров по пересмотру контракта 2009 года закупке газа
В Газпроме считают, что комментировать нечего
Об этом УНИАН сказал официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.
«Комментировать нам пока по этому поводу нечего», - сказал Куприянов.
Как сообщал УНИАН, 24 ноября премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил в интервью телеканалу ICTV, что Россия пообещала Украине возобновить переговоры по пересмотру контракта 2009 года о закупке газа.
«Мы в течение этого периода времени настойчиво убеждали РФ пойти на пересмотр этого контракта. Сейчас такое обещание, по большому счету, есть, и мы надеемся, что мы реализуем это в ходе переговоров», - заявил Азаров.
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