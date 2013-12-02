Янукович: Что это за соглашение, когда нас берут и "нагибают"

Действия власти при подписании Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом направлены на защиту национальных интересов. Об этом Президент Украины Виктор Янукович сказал в интервью журналистам украинских телеканалов.

«Мы сегодня хотим достичь лучших условий в этом Соглашении, потому что это связано с нашими экономическими интересами, прежде всего», - сказал Президент.

«Если мы говорим, что мы хотим улучшить условия, то мы хотим улучшить условия для всех», - подчеркнул Виктор Янукович.

В связи с этим Глава государства отметил необходимость проведения отдельной дискуссии в Украине о подписании Соглашения об ассоциации.

«Я не только предлагаю, а считаю, что мы обязаны провести эту дискуссию, чтобы гражданское общество дало оценку, чего мы хотим достичь, каких условий, и почему мы ставим так вопрос. Очень важно понимание того, что мы отстаиваем наши интересы», - подчеркнул Президент.

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По словам Главы государства, при подготовке Соглашения об ассоциации с ЕС очень много делалось в спешке.

«Те исполнители, которые готовили это соглашение.. многих из них уже нет во власти, кто-то не работает, и они не будут нести за это ответственности», - подчеркнул Виктор Янукович, добавив, что подписание Соглашения об ассоциации на менее выгодных условиях «будет на нашей совести».

Президент прокомментировал ситуацию с неподписанием в Вильнюсе Соглашения об ассоциации. «Кто в этом виноват? В том числе и ныне действующее правительство. Однако ныне действующее правительство не молчит, они говорят об этом громко», - отметил Виктор Янукович, добавив, что о рисках для экономики Украины в случае подписания соглашения с ЕС предостерегали также в Академии наук.

«Речь идет об условиях, в которых мы окажемся после подписания этого Соглашения, и если это нас удовлетворяет - я за это, я этого очень хочу. Если не удовлетворяет - я обязан делать все, чтобы мы защитили наши собственные интересы», - подчеркнул Глава государства.

«Что это за соглашение, когда нас берут и «нагибают»? Я, например, считаю, что мы не должны поддаваться, мы должны защищать свои собственные интересы», - сказал Виктор Янукович.