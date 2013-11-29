ЕС был готов без условий подписать соглашение с Украиной - СМИ

Европейский Союз был готов сегодня подписать Соглашение об ассоциации с Украиной без выполнения украинской властью выдвинутых ранее условий, в том числе, освобождения экс-главы украинского правительства Юлии Тимошенко.

Об этом сообщает корреспондент польского телеканала TVN24 Рафал Потятковский со ссылкой на свои источники.

Журналист заявил, что такой вариант вчера вечером предложили Президенту Украины Виктору Януковичу глава Совета Евросоюза Герман ван Ромпей и глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу.

"Ромпей и Баррозу предложили Януковичу подписать Соглашение об ассоциации без предварительных условий сегодня. Виктор Янукович не согласился", - сказал он в эфире телеканала.

"Не было речи о Юлии Тимошенко, не было речи ни о чем другом", - отметил журналист.

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Его собеседники на условиях анонимности сказали ему, что такая позиция свидетельствует о том, что Президент Украины благодаря достигнутой ранее договоренности с Президентом России Владимиром Путиным ехал в Вильнюс с убеждением, что он не подпишет это соглашение.

Комментируя эту информацию, глава делегации Европейского парламента Павел Коваль сказал корреспонденту УНИАН в Польше, что ничего не слышал о таком предложении, но не исключил, что оно действительно могло быть озвучено. "Не знаю, но такая тактика тоже могла бы быть использована", - сказал он.

Коваль также назвал причиной неподписания совместной декларации Украины с ЕС по итогам сегодняшнего саммита отсутствие согласия европейской стороны на проведение трехсторонних консультаций по Соглашению об ассоциации с участием россиян.

В то же время депутат Европейского парламента Яцек Сариуш-Вольский назвал "сплетней" сообщения о готовности ЕС подписать соглашение с Украиной без выполнения ранее выдвинутых условий.

"Евросоюз ничего не хотел подписывать с Украиной", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, представители Евросоюза неоднократно называли решение вопроса Тимошенко одним из самых главных условий для подписания Соглашения об ассоциации с Украиной, поскольку считают ее дело "символом выборочного правосудия", которому не место в европейских государствах, каким стремится стать Украина.

На ЕС надеялся, что украинская власть выпустит Тимошенко на лечение за границу до саммита "Восточного партнерства", а также примет новый закон о прокуратуре, чего, однако, не произошло.

На прошлой неделе украинское правительство неожиданно заявило, что приостанавливает подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации из-за недостаточной финансовой поддержки Украины Европейским Союзом в условиях прогнозируемого ухудшения состояния национальной экономики, в том числе из-за подписания этого документа.

Сегодня, 29 ноября, в Вильнюсе Украина не подписала Соглашение об ассоциации.