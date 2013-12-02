МИД Польши: ЕС не может стать для Украины тем, чем Россия для Беларуси

Европейский Союз не станет для Украины финансовым спонсором, каким стала Российская федерация для Беларуси, а будет предоставлять помощь исключительно при внедрении украинской властью соответствующих реформ.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в опубликованном сегодня интервью в Gazeta Wyborcza.

"ЕС не может стать для Украины тем, чем Россия для Беларуси - источником финансирования нереформированной системы", - сказал он.

Сикорский напомнил, что Польша была готова в начале девяностых годов пойти на определенные краткосрочные жертвы ради будущих выгод от членства в Евросоюзе, и считает, что аналогичным путем могли пойти украинцы.

"Мы готовы поддержать Украину, но при условии реальных изменений. Это честное и прозрачное предложение", - сказал он.

Глава польского МИД выразил мнение, что украинская власть действительно планировала подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, но в конце не хватило мужества для того, чтобы принять сложное решение о необходимости тяжелых реформ.

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Сикорский также сказал, что аргументы "россиян оказались" более сильными, но в очередной раз призвал отказаться от логики торгов, кто больше даст Украине за то, чтобы она интегрировалась в том или ином направлении.

Он также прибавил, что Президент Виктор Янукович на саммите в Вильнюсе постоянно повторял расчеты экономических потерь страны из-за создания зоны свободной торговли с Евросоюзом, абсолютно игнорируя опыт Польши, который показал, что позже поставки польских товаров в ту же Россию в долгосрочной перспективе выросли.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября на саммите «Восточного партнерства» Украина не подписала Соглашение об ассоциации с ЕС.

1 декабря первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов сообщил, что Украина рассчитывает получить от Европейского Союза кредитные линии на сумму 10 млрд евро и разработать "дорожную карту" о подписании Соглашения об ассоциации с ЕС.

Он отметил, что еще в сентябре размер такого кредита мог бы составлять 3-5 млрд евро, однако из-за изменение ситуации необходимость в средствах увеличилась. "Приблизительно в сентябре я подавал расчеты, нам достаточно было 3-5 млрд евро - это та сумма, которая бы дала возможность нас поддержать, чтобы запустить модернизацию и начать работать... Сегодня кризис углубился, нужно опять сделать расчеты и выйти на какую-то сумму, но это не сумма 160 млрд евро”, - отметил Арбузов.

При этом он допустил, что размер суммы может составлять 10 млрд евро. “Это 10 млрд евро, возможно. Да и то, мы просили кредитные линии: когда придет время возвращать, мы вернем", - сказал первый вице-премьер.