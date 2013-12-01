Сикорский сомневается, что сейчас в Киеве можно встречаться ОБСЕ
После разгона мирной демонстрации на Евромайдани в Киеве, трудно представить проведение там заседании Совета глав МИД в рамках ОБСЕ.
Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в своем Twitter, сообщает Украиская правда.
"Когда правоохранители напали на мирную акцию, Киев - вряд ли уместное место для встречи ОБСЕ", - написал главный польский дипломат.
Как известно, проведение министерского заседания ОБСЕ в Киеве планировалось 5-6 декабря 2013 года.
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МИД Украины уже даже утвердило план мероприятий по подготовке и создало соответствующий координационный штаб.
В 2013 году Украина председательствовала в ОБСЕ.
Как известно, в ночь на 30 декабря спецподразделения МВД жестоко разогнали мирную акцию протеста на Майдане Независимости.
Это вывело на улицы столицы массу людей, которая собралась на Михайловской площади, где часть избитых людей с Майдана пряталась от "Беркута" в монастыре.