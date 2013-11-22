Премьер обещает проводить реформы, независимо от подписания Ассоциации с ЕС

Об этом он заявил в эфире программы Шустер live на телеканале «Интер».

«Для нас подписание соглашения означало только одно – это возможность проводить разные преобразования в стране, в том числе и в сфере правосудия, прав человека, модернизации производства и так далее… Возникает вопрос. Вот мы не подписали 28-го (ноября-УНИАН), мы что, не будем их проводить? Обязательно будем проводить. Ведь мы подписываем не для европейцев, мы подписываем для самих себя, для нас. Поэтому подпишем мы 28 ноября, не подпишем, мы все равно будем заниматься модернизацией, все равно будем заниматься преобразованиями, потому что это жизненно важно», - заявил Азаров.

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Как сообщалось, Кабинет министров Украины 21 ноября принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Соглашение планировалось подписать 28-29 ноября на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе.