На Майдане Незалежности правоохранители пытались помешать работе журналиста УНИАН

В то время, как журналист передавал информацию, к нему подошел один из милиционеров и заявил, что журналист будет задержан для составления административного протокола за нарушение правил дорожного движения.

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Правоохранитель объяснил это тем, что журналист находится на проезжей части Крещатика. Однако после проверки документов инцидент был исчерпан. Следует отметить также, что в тот момент около сотни правоохранителей вытолкали на проезжую часть несколько десятков людей .