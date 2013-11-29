На Майдане Незалежности правоохранители пытались помешать работе журналиста УНИАН
17:44, 29 ноября 2013Политика
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Правоохранители пытались помешать работе журналиста УНИАН, который освещал события на Майдане Незалежности
В то время, как журналист передавал информацию, к нему подошел один из милиционеров и заявил, что журналист будет задержан для составления административного протокола за нарушение правил дорожного движения.
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Правоохранитель объяснил это тем, что журналист находится на проезжей части Крещатика. Однако после проверки документов инцидент был исчерпан. Следует отметить также, что в тот момент около сотни правоохранителей вытолкали на проезжую часть несколько десятков людей .
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