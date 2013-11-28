Баррозу и Ван Ромпей из-за переговоров с Януковичем опоздали на встречу лидеров стран ЕС

Во дворце правителей Великого княжества Литовского, где должен был открыться саммит, собрались главы государств и правительств всех 28 стран Евросоюза, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, премьер Великобритании Дэвид Кэмерон, пишет РИА Новости.

Примерно через час прибыли главы делегаций шести стран-участниц программы евроинтеграции "Восточное партнерство": Украины, Белоруссии, Молдавии, Грузии, Армении и Азербайджана.

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Последними из участников неформальной встречи лидеров Евросоюза прибыли глава Еврокомиссии Баррозу и президент Европейского Совета ван Ромпей, которые, по сообщению пресс-службы украинского президента, встречались с Януковичем сразу после его прилета в Вильнюс.

О подробностях этой встречи пресс-служба ничего не сообщала, а сами еврочиновники отказались отвечать на вопросы журналистов перед входом во дворец.

Тема Украины является самой интригующей на этом саммите, поскольку незадолго до него кабмин Украины решил приостановить подписание соглашения об ассоциации с ЕС, что вызвало резкую критику со стороны европейских стран.

Несмотря на это европейские представители продолжают призывать Киев заключить соглашение. В четверг еврокомиссар Штефан Фюле подтвердил, что "предложение по-прежнему на столе. Соглашение об ассоциации готово к подписанию, как только того захочет Украина".

В свою очередь, канцлер ФРГ Меркель перед началом встречи лидеров ЕС заявила, что не ожидает подписания соглашения с Киевом на этом саммите, но надеется, что это произойдет в будущем, подчеркнув, что "двери для Украины все еще остаются открытыми".

Председатель Европарламента Мартин Шульц заявил журналистам, что проблема лежит также и в политической плоскости. По его словам, "возможно, что-то изменится при другом президенте, другом парламенте". "Мы будем об этом еще разговаривать", — сказал он. По его мнению, Европе, возможно, стоит пересмотреть финансовую сторону вопроса.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября, Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое планировалось подписать 28-29 ноября на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе.

Президент Украины Виктор Янукович настаивает, что Киев не меняет курс на евроинтеграцию.