Баррозу и Ван Ромпей: Европа ждет Украину в Вильнюсе и после него

Руководители Евросоюза отметили, что целью программ ЕС на востоке Европы является сближение стран региона на основе общих ценностей и целей. А также построение шаг за шагом демократического, богатого и стабильного соседства на основе верховенства закона, сообщает ТСН со ссылкой на Газета.ру.

По теме: Томбинский: ЕС продолжает придерживаться своего обязательства перед украинцами

"Без сомнения, в фокусе внимания будет Украина, с которой мы завершили переговоры и парафировали соглашение об ассоциации и создании углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Наше предложение о его подписании в Вильнюсе остается в силе", - отметили европейские чиновники.

"Это потребует необходимой политической воли со стороны Украины, решительных действий и ощутимого прогресса по вопросам, обозначенным в декабре 2012 года", - подчеркнули они.

Ван Ромпей и Баррозу убеждены, что подписание соглашения предоставит наилучшую поддержку экономической ситуации в Украине, курса реформ и модернизации в свете построения благополучного и стабильного будущего для всех украинцев.

"Граждане Украины вновь продемонстрировали в эти дни, что они полностью понимают и приветствуют исторический характер европейской ассоциации", - отметили авторы статьи.

Они считают, что от модернизации экономики и расширения рынков в итоге должны выиграть все заинтересованные стороны.

"Более прочные отношения с Европейским союзом не строятся за счет отношений между нашими восточными партнерами и их соседями, такими как Россия. Никто не просит наших партнеров отказаться от отношений с Россией или отменить их соглашения с Россией о свободной торговле", - отметили лидеры ЕС.

"Нашим восточноевропейским соседям и всему региону в целом мы предлагаем перспективное стратегическое видение, а также средства для его достижения. Но принять ли предложение ЕС, которое означает соблюдение необходимых ценностей и стандартов, зависит от суверенного выбора наших партнеров – выбора, который должен быть свободен от внешнего давления и сделан в интересах собственных граждан", - отметили Баррозу и Ромпей.

"Европейский союз готов быть более открытым и оказывать большую поддержку тем, кто заинтересован в реформах и модернизации", - намекнули они.

Лидеры ЕС отметили, что на востоке Европы происходят важные изменения.

"За последние несколько лет Европейский союз стал крупнейшим торговым партнером и источником инвестиций, субъектом политики и надежным партнером для большей части наших восточных соседей. И это только первые шаги. В конечном счете Европа и восточные партнеры преуспеют только как интегрированный континент без разделительных линий", - подчеркнули авторы статьи.