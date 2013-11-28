Кожара - студентам: Ни Украина, ни ЕС пока не готовы к ассоциации

Об этом он сообщил на встрече со студентами.

Министр отметил, что, "учитывая ряд проблем торгово-экономического характера, в частности, в отношениях с Российской Федерацией, как Украина, так и Европейский союз на сегодня не готовы к подписанию соглашения об ассоциации".

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Кожара также отметил, что, "принимая соответствующее решение, президент и правительство Украины руководствовались исключительно интересами украинского государства, необходимостью в течение ближайшего времени урегулировать все спорные моменты, которые существуют в треугольнике Украина-ЕС-Россия, и выйти на заключение соглашения об ассоциации с более сильными и стабильными для нашего государства позициями".

Как сообщал УНИАН, 21 ноября, Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое планировалось подписать 28-29 ноября на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе.

В то же время КМУ поручил Министерству иностранных дел совместно с Министерством экономического развития и торговли, Министерством промышленной политики “предложить Европейскому Союзу и Российской Федерации образовать комиссию на трехсторонней основе для разработки комплекса вопросов, направленных на восстановление утраченных объемов производства и направлений торгово-экономических отношений; возобновить активный диалог с Российской Федерацией и другими странами Таможенного союза и государствами-членами Содружества Независимых Государств об оживлении торгово-экономических связей с целью сохранения и укрепления общими усилиями экономического потенциала государства”.

В то же время Европейский Союз не видит возможностей подключить Россию к переговорам Украины и Евросоюза об ассоциации, диалог может вестись только на двусторонней основе, заявил, частности, глава Представительства ЕС в России Вигадас Ушацкас.