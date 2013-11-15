Тимошенко не отказывалась от свидания с оппозиционерами - начальник колонии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед ЦКБ “Укрзализныци” в Харькове сообщил начальник Качановской исправительной колонии Игорь Колпащиков.

“Нет, не заявляла (об отказе от встречи - УНИАН), но я еще раз хочу сказать, что то мероприятие, которое мы сейчас не даем провести, это делается исключительно для ее здоровья”, - сказал Колпащиков.

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Он подчеркнул, что администрация исправительного учреждения не делает никаких ограничений на встречи Тимошенко с защитниками, и вчера у экс-премьера были защитники Сергей Власенко и Евгения Тимошенко.

Колпащиков подчеркнул, что после выздоровления возможность проведения 4-часовой встречи будет предоставлена. “После выздоровления, конечно, свидание будет предоставлено”, - подчеркнул начальник колонии.

На вопрос, будет ли предоставлено свидание защитнику, если он прибудет сегодня, Колпащиков ответил: “Мы будем рассматривать этот вопрос”.

Начальник колонии и лечащий врач Тимошенко с украинской стороны Ирина Фурса не ответили на вопрос журналистов, было ли у Тимошенко ухудшение состояния здоровья со вчерашнего дня, после того, как состоялась встреча с защитниками

Начальник колонии, говоря о депутатах от оппозиции отметил, что проход в блок больницы, где содержится Тимошенко, возможен лишь при наличии специального разрешения, и происходит подмена понятий. “Да, они имеют право доступа на любой объект, однако внутриведомственные акты, законодательные акты говорят о том, что это специальный объект, и доступ сюда может быть только по специальному разрешению”, - подчеркнул Колпащиков.