Посещение Тимошенко ограничено в связи с ее болезнью - тюремщики

Посещения Юлии Тимошенко в Харьковской больнице ограничены в связи с болезнью экс-премьера.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

«ГПтС Украины информирует, что 15 ноября 2013 года согласно заключению врачей Центральной клинической больницы № 5 "Укрзализныци" г. Харькова в связи с тем, что осужденная Ю.В. Тимошенко болеет острой респираторной вирусной инфекцией и с целью предупреждения возможных осложнений состояния здоровья, ее посещения на данное время ограничены до ее выздоровления».

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 ноября, в 12.00 Тимошенко был намерен посетить экс-министр внутренних дел Юрий Луценко. Об этом он заявил 14 ноября на пресс-конференции в Днепропетровске.

“В пятницу Юлия Тимошенко пригласила меня и мою жену на свидание, которое нам не давали”, - отметил Луценко.

По его словам, в больнице они с женой проведут отведенные законом четыре часа. Будут говорить о политике, в частности, о планах преобразований в стране.

Также Луценко отметил, что они с женой намерены поддержать Тимошенко морально.