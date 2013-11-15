Яценюку и семье Луценко не разрешили встретиться с Тимошенко

Лидеров оппозиции Арсения Яценюка, Ирину и Юрия Луценко не пускают в больницу к экс-премьер-министру Украины Юлии Тимошенко.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь Харьковской областной организации ВО “Батькивщина” Юлия Германова, которая в эти минуты находится в больнице.

По ее словам, сейчас на лестничной клетке на 9-м этаже ЦКБ «Укрзализныци» перед входом в блок Тимошенко находятся Луценко, Яценюк и народный депутат Арсен Аваков.

Германова, ссылаясь на слова оппозиционеров, сказала, что к ним вышла “женщина в белом халате и сказала, что у Тимошенко ОРВИ, и из-за этого она не рекомендует проводить эту встречу”.

В эти минуты рядом с проходной у медзаведения собралось около 60 сторонников Тимошенко. Люди держат национальные флаги, символику ВО “Батькивщина” и плакаты с изображением Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром ГПтС заявила, что посещение Тимошенко в харьковской больнице ограничено в связи с болезнью экс-премьера.

Впоследствии начальник Качановской исправительной колонии Игорь Колпащиков заявил, что запланированная на сегодня встреча Тимошенко с Арсением Яценюком, Юрием и Ириной Луценко не состоится из-за заболевания заключенной.

«По состоянию здоровья и по рекомендациям лечащего врача данное свидание провести невозможно для ее же здоровья”, - сказал Колпащиков.

Он отметил, что встреча с соратниками может состояться позже, когда позволит состояние здоровья Тимошенко.

В то же время дочь Тимошенко назвала неправдой заявление ГПтС о простуде экс-премьера, из-за чего она якобы не может встретиться со своими политическими соратниками.

«Вчера я была у мамы целый день, и вышла из харьковской больницы в 20.00. Никакого признака острого респираторного заболевания у мамы на то время не было», - сказала Евгения Тимошенко.