Вице-премьер РФ попросил ЕС "не вешать морковку перед носом" Украины

Об этом сказал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин журналистам в Брюсселе в среду.

Ассоциация с Евросоюзом для Украины и Молдовы не означает присоединения к ЕС. "Скорее всего, они никогда не вступят в Европейский союз. При этом подпишутся под исполнением чужих норм и стандартов", - считает чиновник.

"Мы призываем ЕС не подогревать наших партнеров, чтобы они совершали необдуманные поступки. Не вешать, как у известного домашнего животного, морковку перед носом, при том, понимая, что морковку он никогда даже и лизнуть не сможет, но будет все время идти за этой морковкой вперед", - цитирует Рогозина РИА Новости.

Кроме того, для Украины ассоциация с ЕС может привести к разрушению традиционных горизонтальных отношений - прежде всего с российскими предприятиями, сказал Рогозин.

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"Мы не сможем размещать там некоторые "чувствительные технологии", нам придется их полностью локализовать на территории Российской Федерации. Это означает проблемы, связанные с будущим авиапрома, космического сотрудничества и много другого", - сказал Рогозин.

Ситуация с Молдовой и соглашением об ассоциациях с ЕС также непростая. "Вагончик за молдавским локомотивом - я имею в виду приднестровский вагончик - болтается на одной нитке, а на таких крутых виражах есть серьезная вероятность, что он отцепится вообще", - сказал Рогозин.

"На мой взгляд, в Вильнюсском саммите гораздо больше политики и намного меньше экономики. Там не экономическая прагматика, а желание как можно шире растянуть Евросоюз", - заявил чиновник. Рогозин высказал надежду, что официальный Киев и официальный Кишинев "посоветуются со своим народом, со своими промышленниками, налогоплательщиками, прежде чем принимать эти сугубо политизированные решения".