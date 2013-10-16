Присоединение Украины к ЕС поддерживают больше половины украинцев - опрос

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг» и обнародованные на ее сайте. Исследование проводилось 26 сентября - 6 октября 2013 г.

По мнению большинства респодентов, подписание Соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом для Украины более выгодно (47%), чем вступление в Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном (34%). 19% - не смогли определиться.

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За последние три года зафиксирован самый высокий процент респондентов, которые считают подписание Соглашения с ЕС выгоднее для страны, чем вступление в Таможенный союз - он вырос с 39 до 47%, отмечают в “Рейтинге”

Также отмечается, что Запад и Север определенно больше поддерживают Соглашение с Евросоюзом, а Юг и Донбасс - вступление в Таможенный союз. Вместе с тем, Центр и Восток являются своеобразными «переходными» регионами, где примерно поровну поддерживают оба направления интеграции, с той разницей, что в Центре все же больше поддерживают подписание Соглашения с Евросоюзом, а на Востоке - вступление в Таможенный союз.

Избиратели лидера КПУ Петра Симоненко в абсолютном большинстве - 82% - выступают за Таможенный союз, а избиратели лидера ВО « Свобода» Олега Тягнибока - 85%, руководителя фракции «Батькивщина» Арсения Яценюка - 75%, лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко - 73% и лидера партии «УДАР» Виталия Кличко - 72% - за подписание Соглашения с ЕС.

Практически одинаковое количество избирателей Президента Виктора Януковича как поддерживают вступление Украины в ЕС (42%), так и против (45%). При этом половина избирателей действующего главы государства считают более выгодным для страны вступление в Таможенный союз, а четверть - подписание Соглашения с Евросоюзом.

Почти половина (49%) опрошенных ожидают, что Украина и Европейский Союз подпишут Соглашение об ассоциации в ноябре 2013 года. Не верят в это - четверть.

По данным “Рейтинга”, за последний месяц количество ожидающих подписания Соглашения выросла 39 до 49%, при этом среди противников евроинтеграции - почти вдвое.

Большинство (38%) считают, что если Соглашение подпишут, то это скорее произойдет благодаря обоюдным усилиям Украины и Европы. 13% считают, что это произойдет благодаря усилиям больше украинской стороны, а 26% - благодаря усилиям европейской.

Кроме того, большинство опрошенных считает, что для Евросоюза возможное подписание Соглашения будет означать скорее победу (49%), чем поражение (3%), при этом 30% считают, что это не будет означать ни победу, ни поражение.

Для Украины возможное подписание Соглашения будет означать также скорее победу (45%), чем поражение (16%), при этом 22% считают, что это не будет означать ни победу, ни поражение.

В то же время для России возможное подписание Соглашения будет означать скорее поражение (52%), чем победу (2%), при этом 29% считают, что это не будет означать ни победу, ни поражение.

56% респондентов ожидают, что если в ноябре 2013 Украина и Европейский Союз подпишут Соглашение об ассоциации, то Россия увеличит давление на Украину, 10% ожидают уменьшения давления, а 19% считают, что ничего не будет происходить. Увеличение давления на Украину со стороны России ожидают более 50% жителей всех регионов страны, а на Западе таких две трети.

Согласно данным исследования, создание единого государства в составе Украины, России, Беларуси поддерживают 38% опрошенных, 50% - не поддерживают и 12% - не определились. За последние три года зафиксирован самый низкий процент сторонников и высокий процент противников образования единого государства с Россией, говорится в сообщении.

Также отмечается, что в 2011 году почти 40% украинцев, которые поддерживали образование единого государства с Россией, одновременно поддерживали и вступление Украины в ЕС. В 2012 году их количество уменьшилось до 30%, в начале 2013 года уменьшилась уже до 25%, а уже в октябре 2013 сократилась до 20%.

В ходе исследования было опрошено (формализованное интервью) 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования (с вероятностью 0,95): для значений близких к 50% погрешность составляет не более 2,2%, для значений близких к 30% - не более 2%, для значений близких к 10% - не более 1,3 %, для значений близких к 5% - не более 1%.