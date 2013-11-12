Вице-премьер РФ пугает ЕС Приднестровьем, а Украину - "предбанником"
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин предостерег Украину от ассоциации с ЕС, отметив, что это означает очень длительный процесс, в рамках которого Киев будет исполнять массу обременительных условий, в том числе для своей экономики, не имея перспективы полноценного вступления в ЕС
"Это как не в баню сходить, а как в предбаннике посидеть. Причем всю жизнь сидеть в предбаннике", - сказал Рогозин, выступая во вторник в Брюсселе в Королевском институте международных отношений.
Вице-премьер России также призвал ЕС и власти Молдовы проявить ответственность в понимании того, каковы будут последствия заключения соглашения об ассоциации с ЕС без участия в этом процессе Приднестровья, передает РИА Новости.
"Вы должны также отдавать себе отчет в том, что отсутствие диалога внутри Республики Молдова с Приднестровьем, может привести к размораживанию конфликта. И вы приобретете территорию с конфликтом внутри вашего "Восточного партнерства", - предупредил Рогозин. По его словам, переговоры об ассоциации Молдовы с ЕС должны вестись с участием представителей властей Приднестровья "относительно того, каковы будут условия изменения статуса Республики Молдова".
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Говоря в целом о проекте "Восточное партнерство", предусматривающем политическое и экономическое сближение ЕС с Азербайджаном, Арменией, Грузией, Украиной, Молдовой и Белоруссией, Рогозин отметил, что ЕС сегодня приобретает сегодня себе "в копилку государства, которые испытывают не просто экономический кризис, а стоят на пороге дефолта".
Он также призвал Евросоюз не дистанцировать Россию от проекта "Восточное партнерство"и проанализировать его возможные негативные последствия для стран-участниц, экс-республик бывшего СССР.