Вице-премьер РФ пугает ЕС Приднестровьем, а Украину - "предбанником"

"Это как не в баню сходить, а как в предбаннике посидеть. Причем всю жизнь сидеть в предбаннике", - сказал Рогозин, выступая во вторник в Брюсселе в Королевском институте международных отношений.

Вице-премьер России также призвал ЕС и власти Молдовы проявить ответственность в понимании того, каковы будут последствия заключения соглашения об ассоциации с ЕС без участия в этом процессе Приднестровья, передает РИА Новости.

"Вы должны также отдавать себе отчет в том, что отсутствие диалога внутри Республики Молдова с Приднестровьем, может привести к размораживанию конфликта. И вы приобретете территорию с конфликтом внутри вашего "Восточного партнерства", - предупредил Рогозин. По его словам, переговоры об ассоциации Молдовы с ЕС должны вестись с участием представителей властей Приднестровья "относительно того, каковы будут условия изменения статуса Республики Молдова".

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Говоря в целом о проекте "Восточное партнерство", предусматривающем политическое и экономическое сближение ЕС с Азербайджаном, Арменией, Грузией, Украиной, Молдовой и Белоруссией, Рогозин отметил, что ЕС сегодня приобретает сегодня себе "в копилку государства, которые испытывают не просто экономический кризис, а стоят на пороге дефолта".

Он также призвал Евросоюз не дистанцировать Россию от проекта "Восточное партнерство"и проанализировать его возможные негативные последствия для стран-участниц, экс-республик бывшего СССР.