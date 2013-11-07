Регионы нашли причину не голосовать за законы по Тимошенко
Фракция Партии регионов не будет голосовать за законопроекты, которые могут предоставить заключенной Юлии Тимошенко возможность лечиться за границей, поскольку они не отвечают юридическим требованиям.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов, отвечая на вопрос журналистов, готова ли фракция поддержать предложение оппозиции проголосовать «в пакете» за законопроекты о прокуратуре, о внесении изменений в избирательное законодательство и за законопроект о лечении заключенных за границей.
«Наша фракция готова сегодня голосовать за проект о прокуратуре. Наша фракция готова сегодня голосовать за изменения в выборное законодательство и наша фракция предлагает создать рабочую группу по доработке законопроектов, которые касаются лечения заключенных за рубежом», - сказал Ефремов.
Он подчеркнул, что все 4 законопроекты о лечении осужденных за границей, которые зарегистрированы в парламенте, «не отвечают юридическим требованиям».