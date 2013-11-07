ПР не планировала голосовать за законопроект Лабунской

Об этом Колесниченко сказал в эфире телеканала ТВi, пишет Gazeta.ua.

"Невозможно голосовать за законопроект Анжелики Лабунской по одной простой причине: он не соответствует принципу справедливости, неотвратимости наказания, противоречит нашей Конституции", - отметил он.

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"Его нельзя принимать без изменений, так как по этому закону у нас насильники, убийцы, распространители наркотиков, террористы - все подпадут под его действие", - добавил нардеп.

По его словам, подобными законодательными инициативами украинские политики пытаются "спрятать дьявола в мелочах".

"Янукович никогда не говорил об освобождении Тимошенко. Переговоры ведут о предоставлении возможности Тимошенко лечиться. Мы готовы сегодня решить вопрос о ее лечении, а не о снятии с нее уголовной ответственности", - уточнил Колесниченко.

Напомним, парламентский Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности отправил на доработку все четыре законопроекта о лечении заключенных за рубежом, которые позволили бы выехать на лечение экс-премьеру Юлии Тимошенко.