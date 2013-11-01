Регионалы решат судьбу Тимошенко на собрании фракции 4 ноября

Фракция ПР на заседании 4 ноября определит свою позицию относительно лечения Тимошенко за рубежом - Герман

Об этом сказала в интервью УНИАН народный депутат от Партии регионов Анна Герман.

По ее словам, “мы сейчас изучаем этот вопрос, во фракции идут достаточно острые дискуссии, но мы очень хотим компромисса, потому что для нас вопрос подписания Соглашения об ассоциации с ЕС является стратегически важной целью”.

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“Мы будем пытаться искать компромисс, хотя очень разные сейчас мнения, и какое из них возьмет верх - сказать пока трудно”, - отметила Герман.

Она сообщила, что в понедельник, 4 ноября, состоится заседание фракции. По ее словам, "нам назначили такой итоговый разговор по этому поводу на понедельник на утро, мы соберемся и примем окончательное решение”. Герман отметила, что настроена оптимистично и верит, что "компромисс будет найден", и что "мы из этой сложной ситуации достойно выйдем с пользой для Украины".

На уточняющий вопрос, может ли фракция ПР поддержать законопроект народного депутата Анжелики Лабунской, в котором предусмотрено, что суд, принимая решение о лечении за рубежом осужденного, обязан одновременно принять решение об освобождении такого лица от наказания по болезни, Герман сказала: “Я думаю, что этого мы поддержать не можем”.

По ее прогнозу, "самое большее, что мы можем в этой ситуации, если удастся убедить фракцию, это сделать перерыв (в отбывании срока наказания - УНИАН) для лечения".

“Я думаю, что это было бы очень справедливо, ввиду того, что мы даже не имеем заявления самой Юлии Тимошенко с ее просьбой отпустить ее на лечение. Фактически мы идем на очень большие уступки, на очень большое содействие во имя основной цели - во имя евроинтеграционного выбора Украины. Но я имею очень большие сомнения, что мы могли бы говорить о каких-то других вариантах, кроме перерыва на лечение. Я думаю, что с этого нужно начинать, а дальше, Бог даст, как-то оно будет, как-то оно сложится. Первый шаг, возможно, удастся предпринять, как Бог будет милостив к нам”, - сказала Герман.

При этом она отметила, что, исходя из настроений во фракции Партии регионов, может “спрогнозировать с большой натяжкой, что мы, возможно, можем найти компромисс на такой вариант, но я не вижу других вариантов, я не вижу настроений во фракции, которые бы могли говорить о вероятности других вариантов”.

Как сообщал УНИАН, наблюдатели от Европейского парламента Александр Квасневский и Пэт Кокс 31 октября заявили, что считают законопроект народного депутата Анжелики Лабунской (внефракционная) наиболее оптимальным для достижения консенсуса в вопросе лечения осужденных за рубежом.

"Наша миссия изучила все законопроекты относительно лечения осужденных лиц за рубежом. Мы пришли к выводу, что законопроект Лабунской является самой лучшей основой, на которой следует создавать и искать необходимый консенсус между проправительственными и оппозиционными партиями", - говорится в заявлении наблюдателей.

22 октября Лабунская внесла в Верховную Раду законопроект о возможности лечения осужденных за рубежом в случае, если за год непрерывного стационарного лечения в больнице за пределами учреждения пенитенциарной системы заключенный не достиг полного лечения. Согласно этому же документу она предлагает, чтобы суд одновременно принял решение об освобождении такого лица от наказания по болезни. Лабунская предлагает внести поправки в Уголовный кодекс Украины, которые предусматривают: "В случае невозможности получения надлежащего лечения и медицинской помощи в пенитенциарных заведениях и учреждениях здравоохранения Украины, лица, осужденные к лишению свободы, имеют право на лечение за рубежом».

Решение о лечении за рубежом лица, осужденного к лишению свободы, принимает суд, при условии, что такое лицо в течение не менее чем 365 дней непрерывно проходило стационарное лечение в учреждении здравоохранения Украины за пределами пенитенциарных заведений, и такое лечение не привело к полному выздоровлению такого лица.

"Принимая решение о лечении за рубежом лица, осужденного к лишению свободы, суд обязан одновременно принять решение об освобождении такого лица от наказания по болезни", - говорится в законопроекте.