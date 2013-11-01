Тимошенко требует от оппозиции безотлагательно проголосовать за законопроект Лабунской

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление Тимошенко зачитал защитник Андрей Кожемякин после того, как посетил ее в ЦКБ “Укрзализныци” в Харькове.

“Для меня по многим причинам этот вариант значительно хуже даже частичного помилования. Но заявляю, что целиком и полностью соглашаюсь даже на такой вариант. Вариант, который предложен проектом народного депутата госпожой Лабунской”, - сказала Тимошенко.

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Она подчеркнула, что до Вильнюсского саммита остается крайне мало времени. И дискуссия вокруг законопроекта Лабунской “загонит ситуацию в тупик”.

Бывший премьер признала, что законопроект оппозиции лучше, чем проект Лабунской, однако призвала депутатов поддержать законопроект, предложенный внефракционным депутатом.

“Я прошу депутатов парламентской оппозиции без каких-либо улучшений и поправок, без каких-либо дискуссий, пререканий безотлагательно воплотить предложение миссии Кокса-Квасневского и немедленно в целом проголосовать в Верховной Раде за законопроект госпожи Лабунской, одновременно отложив тот законопроект оппозиции, который предусматривает мою полную реабилитацию, освобождение и возвращение мне незаконно отобранных гражданских прав”, - подчеркнула Тимошенко.

“Но сейчас нам всем нужно действовать ради европейского будущего самым быстрым и реалистичным путем, невзирая на любые интересы и амбиции”, - прибавила Тимошенко.

Она оптимистично оценила возможность подписания соглашения на Вильнюсском саммите.

“Соглашение об ассоциации будет дорожной картой, мощным двигателем, который выведет Украину из прошлого в будущее”, - выразила убеждение Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, 31 октября Представительство Европейского Союза в Украине проинформировало, что Миссия Европарламента Кокса-Квасневского считает, что необходимый консенсус относительно лечения осужденных лиц за рубежом необходимо искать на базе законопроекта народного депутата Лабунской.

Справка УНИАН. 22 октября в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект закона «О внесении изменений в статью 84 Уголовного кодекса Украины относительно возможности лечения за рубежом лиц, осужденных к лишению свободы» (регистрационный номер 3461), внесенный народным депутатом Лабунской (внефракционная). Законопроектом предусмотрено дополнить ст. 84 Уголовного кодекса Украины новыми положениями.

Предлагается, что «в случае невозможности получения надлежащего лечения и медицинской помощи в пенитенциарных учреждениях и учреждениях здравоохранения Украины, лица, осужденные к лишению свободы, имеют право на лечение за рубежом».

В соответствии с законопроектом, решение о лечении за рубежом лица, осужденного к лишению свободы, принимает суд, при условии, что такое лицо в течение не менее 365 дней непрерывно проходило стационарное лечение в учреждении (учреждениях) здравоохранения Украины за пределами пенитенциарных учреждений и такое лечение не привело к полному выздоровлению такого лица.

Законопроектом предусмотрено, что основаниями для решения суда о лечении за рубежом лица, осужденного к лишению свободы является справка учреждения здравоохранения Украины за пределами пенитенциарной службы, в котором лицо, осужденное к лишению свободы, проходило стационарное лечение непрерывно в течение не менее 365 дней, о периоде пребывания такого лица на стационарном лечении и письменное заявление учреждения здравоохранения (клиники, госпиталя и т. п.) иностранного государства о согласии принять такое лицо на лечение.

Предлагается, что, принимая решение о лечении за рубежом лица, осужденного к лишению свободы, суд обязан одновременно принять решение об освобождении такого лица от наказания по болезни

Сегодня, 1 ноября, лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк заявил, что три оппозиционные фракции поддержат законопроект Лабунской о лечении экс-премьер-министра Тимошенко за рубежом.