Эксперты ВР нашли изъяны в законопроекте о лечении заключенных за рубежом

Поэтому в таком виде законопроект нужно отклонить на стадии первого чтения — говорится в выводе Главного научно-экспертного управления Верховной Рады по поводу законопроекта, внесенного внефракционным депутатом Анжеликой Лабунской. Как известно, он подготовлен для того, чтобы дать возможность экс-премьеру Юлии Тимошенко выехать на лечение за рубеж.

Одним из главных недостатков документа научно-экспертное управление ВР называет отсутствие разграничения по видам преступлений, отбывающие сроки за которые лица могут воспользоваться возможностью выезда за рубеж на лечение.

«Проект не содержит никаких ограничений относительно круга лиц, которые могут претендовать на выезд за рубеж для лечения. По нашему мнению, такая возможность не должна предоставляться наиболее опасным преступникам, в частности лицам, осужденным к пожизненному лишению свободы, а также осужденным за тяжкие и особо тяжкие насильственные преступления, преступления террористической направленности, торговлю наркотиками, тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления, особо тяжкие преступления из неосторожности, которые повлекли за собой гибель потерпевших и т.д.», — говорится в выводе научно-экспертного управления ВР.

Также эксперты указывают, что существуют хронические и неизлечимые болезни, которые, тем не менее, позволяют человеку вести полноценный образ жизни при условии регулярного прохождения курса лечения. Поэтому не всегда невозможность вылечить человека должна быть основанием для освобождения таких лиц от отбывания наказания.

Кроме того, научно-экспертное управление указывает, что направление заключенного на лечение за рубеж не должно означать его автоматического освобождения от дальнейшего отбывания срока заключения. Вместо этого предлагается после прохождения курса лечения возвращать осужденного в места лишения свободы.

В качестве обеспечения гарантии, что осужденный вернется на родину для продолжения отбывания тюремного срока, а не попытается сбежать во время прохождения лечения за рубежом, научно-экспертное управление предлагает ввести существенные денежные залоги для таких лиц. Кроме того, по мнению экспертов, нужно отдельно четко определить определенные ограничения для осужденного во время пребывания на лечении за рубежом, в частности передвижения, общения, а также разработать механизм контроля за осужденными.

Общий вывод совета состоит в том, что закон должен быть отклонен депутатами во время первого чтения, поскольку документ «содержит ряд существенных недостатков, проблематичных решений и положений».

СПРАВКА: Законопроект, внесенный внефракционным депутатом Анжеликой Лабунской (рег № 3461), предполагает, что если в течение 365 дней лечение заключенного не дало результата, по решению судьи такое лицо может быть направлено на лечение за рубеж. Также данный законопроект предполагает, что в случае принятия судом позитивного решения о направлении заключенного на лечение за рубеж, суд обязан принять решение об освобождении такого заключенного от отбытия наказания в связи с болезнью.