Милиция задержала экс-депутата Игоря Маркова - адвокат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил адвокат Маркова Александр Казарновский.

По его словам, сегодня Маркова вызвали на допрос на 18.00, в Главное управление МВД в Одесской области, расположенное по улице Еврейской,12.

Казарновский добавил, что сейчас к зданию облУВД подходят сторонники Маркова.

В милиции данную информацию пока не комментируют.

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Как сообщал УНИАН, 12 сентября Высший административный суд обязал Центральную избирательную комиссию отменить регистрацию депутата Верховной Рады Маркова. Таким образом, суд считает доказанным факт фальсификации результатов голосования на парламентских выборах в округе №133 в Одессе, где победителем был признан Марков. Авторами иска к ЦИК о признании противоправной ее бездействия и об отмене ее решения о регистрации Маркова являются три человека, в частности экс-депутат Юрий Кармазин.

Справка УНИАН. В октябре 2012 года Марков - лидер партии «Родина» и заместитель председателя Одесского облсовета Алексей Гончаренко (Партия регионов) баллотировались в Верховную Раду по одномандатному избирательному округу №133 в Киевском районе Одессы. Марков одержал победу, набрав 26,6% голосов избирателей. Гончаренко был на втором месте с 20,46% голосов. Всего Марков получил 22349 голосов, а Гончаренко – 17189. Разница между ними составляла 5160 голосов.