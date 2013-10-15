ЕС предлагает Януковичу «частично помиловать» Тимошенко - Квасьневский

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал представитель специальной Мониторинговой миссии Европарламента экс-президент Польши Александр Квасневский в комментарии журналистам.

«Мы говорим о так называемом частичном помиловании и это наше предложение, которые мы написали в письме, направленном Президенту Украины. Мы будем об этом говорить. По-моему это самый реалистический подход и сроки позволяют это выполнить. Времени уже не много. Осталось 42 дня до Вильнюсского саммита», - сказал Квасневский.

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Отвечая на вопрос, что подразумевает вариант частичного помилования и какими правами Тимошенко будет обладать в случае его применения, при лечении в Германии, Квасневский сказал: «Если будет изменен срок с 7 лет на 2 года, которые она уже пребывает в заключении, то конечно она останется гражданином Украины, который находится на лечении в Германии».