Соглашение об ассоциации подпишут только в случае освобождения Тимошенко - евродепутат

Соглашение об ассоциации с ЕС не будет подписано в случае, если экс-премьер Юлия Тимошенко не будет освобождена до 21 октября, заявил в эфире «5 канала» депутат Европарламента, вице-президент Европейской народной партии Яцек Сариуш-Вольски.

Как отметил депутат, лечение и освобождение экс-премьера является принципиальным моментом в отношениях Европы и Украины, поэтому дело оппозиционерки нужно решить до встречи глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза в конце октября.

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«Дело Юлии Тимошенко является символическим – Соглашение об ассоциации не будет подписано, если она не будет освобождена, потому что это принцип Европейского Союза. Следовательно, мы ожидаем конечного решения, когда она сможет выехать на лечение, и до 21 октября этот вопрос должен быть решен”, - заявил Сариуш-Вольски. По словам депутата, 21 октября состоится встреча министров иностранных дел стран - членов ЕС, где будет заслушан отчет, автором которого он является, после чего будет проведена ратификация при условии, что все требования будут выполнены. “Если условия ЕС не будут выполнены, то нет никаких маневров, никаких возможностей для подписания. Это должно состояться сейчас, если это будет выполнено позже – я думаю, что Украина опоздает», - добавил депутат.

Как сообщал УНИАН, 4 октября 2013 года защитник Тимошенко Сергей Власенко обнародовал заявление заключенной экс-премьера, в которой она отметила, что готова выехать на лечение за границу. Он также сообщил о том, что представители Европарламента Александр Квасневский и Пэт Кокс направили от своего имени заявление Президенту Украины о помиловании Тимошенко.

Вчера, 11 октября, Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле обратил внимание на то, что до Вильнюсского саммита министры Евросоюза будут иметь возможность одобрить решение об ассоциации с Украиной не только 21 октября, но и в ноябре. Отвечая на вопрос, что будет, если до 21 октября не будет прогресса по делу осужденной Тимошенко, Фюле сказал, что кроме 21 октября заседание министров иностранных дел стран - членов ЕС состоится также и 18 ноября.

11 октября во время встречи с Фюле Президент Украины Виктор Янукович пообещал решить вопрос Тимошенко в ближайшее время.