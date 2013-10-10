Интеграция Украины в ЕС не противоречит хорошим отношениям с Россией - Вестервелле

Об этом он сказал сегодня во время встречи с премьер-министром Украины Николаем Азаровым, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

«Поэтому я считаю верным поиск прагматического решения по Таможенному союзу. Но, конечно, и дорога после подписания Соглашения об ассоциации в Вильнюсе будет понятна - это дорога, ведущая в Европу», - сказал Вестервелле.

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В свою очередь Азаров подчеркнул важность сотрудничества Украины, в частности в экономической сфере, как со странами Европейского Союза, так и Таможенного. «Мы не хотим противопоставлять нашу заинтересованность сотрудничеством с Европейским Союзом нашему сотрудничеству с Таможенным союзом, с Россией в частности», - сказал премьер-министр, отметив, что 40% украинского товарооборота приходится на Россию.

Он подчеркнул, что на сегодня правительство прилагает все усилия для решения проблемных вопросов с Российской Федерацией, возникшие в контексте подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. «Правительство делает все возможное, чтобы смягчить сейчас те меры, к которым прибегает Россия», - сказал Азаров.