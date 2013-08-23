Еврокомиссар по вопросам торговли: угрозы России в адрес Украины неприемлемы
Усиление таможенных процедур со стороны России относительно украинских товаров беспокоит Еврокомиссию.
Об этом сообщает Немецкая волна.
Комментируя ситуацию, представитель еврокомиссара по вопросам торговли Джон Клэнси заявил, что "любые экономические угрозы России, направленные против Украины и связанные с возможным подписанием страной соглашения об ассоциации с Евросоюзом, ЕС считает неприемлемыми".
"Глубокая и всеобъемлющая зона свободной торговли (DCFTA) с ЕС не будет мешать Украине развивать конструктивные отношения с Таможенным союзом России, Казахстана и Белоруссии", - сказал Клэнси.
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Спикер аргументировал свои сомнения относительно оснований для ограничения украинского экспорта со стороны России красноречивым примером.
Клэнси напомнил, что, несмотря на многочисленные спорные моменты в двусторонней торговле с Украиной, происходит упрощение условий экспорта украинской продукции на рынок ЕС - и это касается даже "чувствительных товаров", как яиц и мяса птицы. "Поэтому у Евросоюза вызывают сомнение основания для ограничения украинского экспорта со стороны России", - отметил Клэнси.