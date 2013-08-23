Еврокомиссар по вопросам торговли: угрозы России в адрес Украины неприемлемы

Об этом сообщает Немецкая волна.

Комментируя ситуацию, представитель еврокомиссара по вопросам торговли Джон Клэнси заявил, что "любые экономические угрозы России, направленные против Украины и связанные с возможным подписанием страной соглашения об ассоциации с Евросоюзом, ЕС считает неприемлемыми".

"Глубокая и всеобъемлющая зона свободной торговли (DCFTA) с ЕС не будет мешать Украине развивать конструктивные отношения с Таможенным союзом России, Казахстана и Белоруссии", - сказал Клэнси.

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Спикер аргументировал свои сомнения относительно оснований для ограничения украинского экспорта со стороны России красноречивым примером.

Клэнси напомнил, что, несмотря на многочисленные спорные моменты в двусторонней торговле с Украиной, происходит упрощение условий экспорта украинской продукции на рынок ЕС - и это касается даже "чувствительных товаров", как яиц и мяса птицы. "Поэтому у Евросоюза вызывают сомнение основания для ограничения украинского экспорта со стороны России", - отметил Клэнси.