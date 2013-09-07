В ПР признали, что Россия торговой войной давит на Украину

Об этом в эфире телеканала Интер заявил глава парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов.

"Регионал" отметил, что Российская Федерация оказывает давление на наше государство путем торговой войны, из-за чего граждане Украины стали хуже относится к этой стране, пишет Gazeta.ua.

"Да, сегодня отношения украинцев к России после последних событиях ухудшилось", - сказал Ефремов.

По его мнению, такое положение вещей к добру не приведет и только усугубит отношения двух государств.

"Это давление на Украину, эти взаимоотношения не перспективны, потому что страдают и Украина, и Российская Федерация", - заявил парламентарий.

Как известно, с приближением саммита Украина - Европейский Союз, на котором может быть подписано историческое Соглашение об ассоциации, Россия усиливает экономическое давление на украинскую сторону. Одно из самых громких заявлений прозвучало от советника президента РФ Сергея Глазьева. По его словам, подписав Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, Украина перестанет быть для России стратегическим партнером. Более того - фактически лишится статуса субъекта международного права.

До этого между Россией и Украиной вспыхнули три торговые "войны": трубная, конфетная и таможенная. Эксперты связывают их с попыткой Кремля заставить украинское руководство свернуть евроинтеграционные процессы и вернуться на путь присоединения к Таможенному союзу. Впрочем, отечественные чиновники не перестают заявлять, что курс на ассоциацию с ЕС - единственно возможный, хотя страны ТС являются "важными экономическими партнерами".