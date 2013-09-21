Украинцы не должны оглядываться на Россию - евродепутат Брок

Об этом, выступая на 10-й Ялтинской экономической стратегии, заявил депутат Европарламента, глава комитета иностранных дел, член рабочей группы ЕНП Эльмар Брок.

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По его словам, Евросоюз - не единое государство, но такое объединение, близкое по своей сути к федеративному устройству единого государства. И никто в Евросоюзе не будет навязывать своего мнения Украине. "Именно украинцы должны решать суверенно свою судьбу, а не оглядываться на Россию. Подписывать или нет Соглашение об ассоциации с ЕС, должны решать не Брюссель или Москва. Это должны решать Кишинев, Тбилиси и Киев", - заявил евродепутат.

Он напомнил, что в подготовке к Вильнюсскому саммиту, Украина и Европа "прошли огромный путь". "Вопрос реформы судопроизводства, генпрокуратуры, в принципе, двигается в правильном направлении. Есть некоторые спорные элементы, но их тоже можно будет решить. Надеюсь, для этого найдется большинство голосов в украинском парламенте. И решить эти вопросы получится до саммита", - сказал он.