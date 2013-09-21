Азаров отметил терпение Украины к "недипломатичным" заявлениям из ТС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал премьер-министр Украины Николай Азаров на 10-й ежегодной встрече «Ялтинская европейская стратегия» (YES).

«Гипотетически такая возможность существует. Подчеркиваю, гипотетически. А практически, когда мы говорим своим партнерам, а скажите по какой товарной позиции у вас есть опасения, покажите, пожалуйста, расчеты - какой товар вдруг в два раза увеличит свое прохождение через нашу совместную границу?», - сказал Азаров.

Он отметил, что Украина имеет несколько соглашений о свободной торговле с различными странами и объединениями, и при подготовке и подписании этих соглашений подобных проблем с Россией и странами Таможенного союза не возникало.

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«Мы же уже с двумя десятками стран имеем договоры о зоне свободной торговли. Недавно мы подписали договор о зоне свободной торговли со странами ЕАСТ - вообще никто никаких вопросов не задавал... Мы сейчас ведем переговоры с Израилем, Канадой о зоне свободной торговли. Почему эти договоры не вызывают никаких вопросов и проблем у наших партнеров — стран Таможенного союза. А сами страны Таможенного союза разве не ведут такие переговоры, разве они не собираются заключать соответствующие соглашения с целым рядом стран», - сказал Азаров.

Он отметил, что все вопросы двусторонней торговли четко определены нормами Всемирной торговой организации (ВТО).

«Эти все вопросы урегулированы нормами ВТО, прекрасно урегулированы. И поэтому, мы готовы подкрепить это расчетами, подписание соглашения об ассоциации абсолютно никаких рисков не предоставляет для стран Таможенного союза», - сказал Азаров.

Он подчеркнул, что Украина готова обсудить эту тему с руководством стран Таможенного союза и создать комиссию по определению сертификатов происхождения продукции и посты совместного таможенного контроля.

«Наше терпение и наше стремление сейчас выйти из этой ситуации (напряжение торговых отношений с РФ — УНИАН) вызвано пониманием важности торгово-экономических отношений со странами Таможенного союза», - сказал Азаров.

Он отметил, что 25 сентября намерен присутствовать на заседании Высшего экономического совета стран Таможенного союза на уровне премьер-министров с тем, чтобы продемонстрировать готовность налаживать тесное сотрудничество. «Тем самым мы показываем, что мы хоть и наблюдатели (в ЕЭК — УНИАН), но мы готовы налаживать сотрудничество со странами таможенного союза», - сказал Азаров.

При этом премьер-министр отметил, что Украина достаточно спокойно относится к критическим заявлениям, звучащим со стороны представителей России об опасности ЗСТ с ЕС.

«Иногда лучше помолчать, сделать паузу и найти какие-то приемлемые решения. Именно взвешенная позиция руководства Украины говорит о том, что мы не реагируем на какие-то, иногда даже недопустимые с дипломатической точки зрения, заявления», - сказал Азаров.