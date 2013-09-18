Азаров: Ассоциация с ЕС будет способствовать сотрудничеству Украины с СНГ

Правительство Украины в среду одобрило проект соглашения с Евросоюзом об ассоциации, которая предусматривает создание Зоны свободной торговли.

По словам Азарова, соглашение с ЕС будет стимулировать модернизацию украинских предприятий, сообщает РИА Новости.

"Перестройка отечественной экономики откроет новые перспективы интенсификации сотрудничества со странами Таможенного союза и СНГ. В соглашении об ассоциации нет, и об этом говорится также и в официальном заявлении Европейской комиссии, ни одного положения, которое бы помешало нашим планам расширения сотрудничества с Таможенным союзом, странами СНГ и другими партнерами за пределами Евросоюза", - сказал украинский премьер.

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Украина рассчитывает в ноябре на саммите "Восточного партнерства"в Вильнюсе подписать соглашение об ассоциации с ЕС, частью которого является положение о зоне свободной торговли. Российская сторона заявляла, что Таможенному союзу в случае подписания Украиной и ЕС соглашения о ЗСТ придется принять защитные меры. Россия опасается, что после подписания этого соглашения из Украины в страны ТС могут хлынуть товары из Европы по более низким ценам, что нанесет ущерб отечественным производителям.