Азаров назвал соглашение с ЕС "судьбоносным" для Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай Азаров, открывая заседание Кабинета министров, на котором планируется утвердить проект Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

«Изменения, которые повлечет за собой ассоциация с Европейским Союзом, без преувеличения, судьбоносно для Украины. Сегодня мы не ставим в повестку дня членство Украины в ЕС, но с подписанием Соглашения об ассоциации мы создаем условия для последовательного движения в направлении европейского качества жизни», - сказал он.

По словам Азарова, Украина хочет присоединиться не просто к крупнейшему торгово-экономическому партнеру, но и к обществу с современными стандартами демократии и прав человека.

«Наше государство изменится коренным образом, и кого-то это вдохновляет, а кого-то тревожит. Задача правительства заключается в том, чтобы тщательно и ответственно оценить как плюсы, так и риски необходимых изменений. Соглашение об ассоциации является для нас дорожной картой той Украины, какой преимущественное большинство наших граждан хочет ее видеть», - сказал Азаров.

Премьер подчеркнул, что при подготовке документа к подписанию было учтено мнение как сторонников, так и противников подписания Соглашения об ассоциации.

«Надо отметить, что в течение обсуждения поступило не так уж много замечаний. Но мы прислушиваемся ко всем мнениям, которые звучат по поводу Соглашения об ассоциации. Знаем, что одни безоговорочно поддерживают соглашение, другие активно оспаривают. И это естественно, поскольку изменения, которые повлечет за собой ассоциация с ЕС, без преувеличения, судьбоносны для Украины», - подчеркнул Азаров.

Премьер отметил, что при подготовке соглашения были учтены те риски, которые могут возникнуть в экономике Украины в условия действия зоны свободной торговли с ЕС, однако у украинских предприятий есть десятилетний период для полной адаптации работы в условиях ЗСТ с Евросоюзом.

«Никто не говорит, что изменения, в первую очередь экономические, будут простыми. Правительство сосредоточило внимание именно на рисках. Потому что наша задача вместе с отечественными предпринимателями и промышленниками, и предприятиями заранее создать механизмы предотвращения и компенсации таких рисков. Главный риск в том, что для модернизации экономики нужны огромные ресурсы и время», - подчеркнул премьер.

Он на примере автомобильной промышленности объяснил, что необходимо будет сделать. «Мы должны за 3-5 лет провести кардинальную модернизацию, выпускать конкурентоспособную продукцию с меньшими затратами, чем европейские производители. И для этого в Украине есть ресурсная база, большие энергетические мощности, квалифицированные специалисты, металл, электротехническое, пластмассовое и резиновое производство. Однако необходимо мощное технологическое переоснащение всей производственной цепочки», - сказал Азаров.

«За 10-летний переходный период вся украинская промышленность должна выполнить огромный объем работ по введению европейских норм и технических регламентов, привлечению средств и поиску партнеров для модернизации производства», - подчеркнул премьер.