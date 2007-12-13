НУ-НС застрял на кандидатуре министра юстиции

Есть «некоторые дискуссии» между членами коалиции относительно кандидатур на министерские должности.

Об этом в интервью журналистам сообщил народный депутат Украины Тарас СТЕЦЬКИВ (фракция НУ-НС).

Как передает корреспондент УНИАН, при этом Т.СТЕЦЬКИВ отметил, что «это является нормальным явлением», поскольку, в частности, в блок НУ-НС входят девять партий.

Он добавил, что специфика фракции НУ-НС заключается также в том, что «мы все кандидатуры должны согласовывать с Президентом Украины».

Т.СТЕЦЬКИВ сообщил, что, в частности, продолжается дискуссия вокруг кандидатуры Николая ОНИЩУКА на должность министра юстиции Украины. В то же время он подчеркнул, что здесь нет «какого-то конфликта», а просто есть несколько кандидатур на эту должность. По его словам, на данный момент, кроме Н.ОНИЩУКА, есть еще две дискуссионные кандидатуры. При этом Т.СТЕЦЬКИВ добавил, что раньше их (кандидатур – УНИАН) было больше, но «некоторые из них взяли самоотвод». В то же время Т.СТЕЦЬКИВ отказался уточнять фамилии, отметив, что этот вопрос будет рассматриваться на фракции и, «возможно, во время встречи фракции с Президентом Украины только после того, как будет избран премьер-министр Украины».