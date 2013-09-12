Экс-главе ГАИ, которого подозревают в растрате, на днях изберут меру пресечения - источник

На днях один из районных судов Киева по представлению органов следствия должен избрать бывшему начальнику Департамента ГАИ МВД Украины, за время управления которого в 2009 году было потрачено не по целевому назначению почти 2 млн грн. Об этом сообщил информированный источник. По информации собеседника агентства, этим должностным лицом является генерал-милиции Сергей Коломиец, который во времена управления МВД Юрием Луценко, был главой украинской госавтоинспекции.

Как сообщал УНИАН, бывшему начальнику Департамента ГАИ МВД Украины вручено извещение о подозрении в совершении должностных преступлений, повлекших убытки государственному бюджету на сумму почти 2 млн грн .

Об этом заявил начальник следственного отдела ведомства Максим Рябенко, сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

По его словам, в 2009 году Департамент ГАИ МВД Украины заключил с частным обществом договор на поставку и установку серверного оборудования, а также разработку программного обеспечения и внедрение единой централизованной системы учета административных правонарушений, которая действовала бы на территории всего государства.

Затем на основании акта выполненных работ, утвержденного тогдашним руководителем Департамента ГАИ, на расчетные счета частного предприятия из государственного бюджета было переведено почти 2 млн грн.

Между тем, экспертным исследованием, проведенным Институтом судебно-технических экспертиз СБУ и Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз, установлено, что на серверном оборудовании, поставленном коммерческой структурой, нет никакого программного обеспечения, которое свидетельствовало бы о внедрении единой централизованной системы учета.

Кроме того, установлено, что о невыполнении предприятием своих обязательств было точно известно руководству ДГАИ, однако, невзирая на это, должностное лицо утвердило акт выполненных работ, что и стало основанием для проведения расчетов с частным предприятием.

В рамках расследования уголовного производства, начатого по данному факту, экс-руководителю Департамента Госавтоинспекции вручено сообщение о подозрении в совершении служебной подделки (ч. 2 ст. 366 УК Украины) и злоупотреблении служебным положением (ч. 3 ст. 364 УК Украины).

Досудебное расследование, которое проводит следственный отдел прокуратуры Киева, продолжается.