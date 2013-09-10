Английские фаны оккупировали Майдан и массово «заряжаются» пивом перед матчем
16:52, 10 сентября 2013Политика
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Большая группа британские футбольные фанов, прибывших на матч сборных Украина-Англия, собралась на Майдане Незалежности в Киеве.
английские фаны облюбовали Майдан, фото Сегодня
Около сотни англичан перед матчем развернули на Майдане флаги своих клубов, и коротают время за массовым распитием пива, пишет "Сегодня".
Наряды милиции, стоящие недалеко от них, «закрывают» глаза на рапитие алкоголя в общественном месте, объясняя, что это гости.
фото Сегодня
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