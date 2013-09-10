Английские фаны оккупировали Майдан и массово «заряжаются» пивом перед матчем

Около сотни англичан перед матчем развернули на Майдане флаги своих клубов, и коротают время за массовым распитием пива, пишет "Сегодня".

Наряды милиции, стоящие недалеко от них, «закрывают» глаза на рапитие алкоголя в общественном месте, объясняя, что это гости.