Сегодня, 10 сентября, сборная Украины будет принимать на НСК "Олимпийский" команду Англии в рамках отбора на чемпионат мира-2014.

По теме: Украина-Англия: Букмекеры уже не видят англичан фаворитами

Букмекеры уже не выделяют фаворита встречи, пишет ТСН-Проспорт. На победу Украины - коэффициент 2.70, на ничью - 3.10, а на англичан - 2.65. Хотя еще вчера, в понедельник 9 сентября

коэффициент на победу англичан был 2.45. А на победу "сине-желтых" букмекеры давали коэффициент 2.80. Ничья оценивалась коэффициентом 3.30.

Напомним, накануне обе команды одержали разгромные победы. Украинцы разбили Сан-Марино со счетом 9:0. А англичане скромно победили молдаван - 4:0.