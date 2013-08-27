Клюев рассказал Фюле, как Украина хочет ассоциацию с ЕС

Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев в Брюсселе на совместной пресс-конференции с Комиссаром ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефаном Фюле, сообщает пресс-служба Секретаря СНБО Украины.

Вместе с тем, он подчеркнул, что Украина планирует сохранять и продолжать углубление отношений и «интеграционные процессы с Россией, странами евразийского сообщества, другими мировыми лидерами и новыми центрами экономического развития».

«Сегодня мы обсудили с нашими европейскими коллегами многие вопросы, касающиеся евроинтеграции Украины и подготовки к успешному проведению саммита Восточного партнерства осенью этого года. Мы уверены, что практически все договоренности, достигнутые между Украиной и ЕС на Саммите в феврале, будут выполнены. В этом направлении согласованно работают все ветви власти нашей страны в тесном взаимодействии с профильными структурами ЕС, Совета Европы и ОБСЕ», - сказал Андрей Клюев.

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По словам Секретаря Совбеза Украины, еще один пакет законопроектов будет доработан с учетом предложений экспертов Венецианской комиссии и других европейских структур. Прежде всего, речь идет об изменениях законодательства о выборах, а также – об уточнении в Конституции Украины относительно полномочий Высшего совета юстиции и повышения гарантий независимости судей. Клюев высказал надежду, что эти законопроекты будут приняты парламентом Украины уже в сентябре.

Он также сообщил, что в настоящее время готовится пакет законопроектов в рамках комплексной реформы всей правоохранительной системы Украины. «Проект закона «О прокуратуре» уже направлен в Венецианскую комиссию. Еще несколько проектов законов уже почти готовы, и до конца сентября они также будут изучаться европейскими экспертами», - отметил Клюев.

«У нас продолжаются постоянные консультации с представителями международных и украинских бизнес-ассоциаций. Есть у нас вопросы, которые стоят на повестке дня, и которые нам предстоит решить с Еврокомиссией, но я надеюсь, что в ближайшее время эти вопросы мы разрешим», - отметил Клюев. По его словам, это касается утилизационного сбора на автомобили, а также нескольких других вопросов.