Яценюк, Кличко и Тягнибок летят в Брюссель
14:44, 27 августа 2013Политика
3305
27-29 августа председатель политсовета ВО «Батькивщина» Арсений Яценюк, глава партии «УДАР» Виталий Кличко и лидер партии “Свобода” Олег Тягнибок будут находиться с визитом в Брюсселе.
Лидеры оппозиции летят в Брюссель
Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Батькивщины”, 28 августа Яценюк выступит на специальном заседании Комитета по иностранным делам Европейского парламента относительно ситуации в Украине.
По теме: Кличко в Брюсселе обсудит с Фюле вопросы евроинтеграции
В пресс-службе “УДАРа” сообщили, что Кличко также примет участие в этом заседании.
По данным пресс-служб этих трех политических сил, 29 августа лидеры оппозиционных партий встретятся с еврокомиссаром по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном Фюле.
В пресс-службе “Свободы” УНИАН сообщили, что приглашение было “одно для трех лидеров”, и Тягнибок “уже отбыл в Брюссель”.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter