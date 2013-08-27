Яценюк, Кличко и Тягнибок летят в Брюссель

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Батькивщины”, 28 августа Яценюк выступит на специальном заседании Комитета по иностранным делам Европейского парламента относительно ситуации в Украине.

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В пресс-службе “УДАРа” сообщили, что Кличко также примет участие в этом заседании.

По данным пресс-служб этих трех политических сил, 29 августа лидеры оппозиционных партий встретятся с еврокомиссаром по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном Фюле.

В пресс-службе “Свободы” УНИАН сообщили, что приглашение было “одно для трех лидеров”, и Тягнибок “уже отбыл в Брюссель”.