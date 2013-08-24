Янукович наградил Табачника и Захарченко орденами

Президент Украины Виктор Янукович по случаю Дня Независимости Украины и за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм наградил государственными наградами несколько десятков граждан.

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В частности, согласно указу, обнародованному на официальном сайте главы государства, орденом князя Ярослава Мудрого IV степени награжден генеральный директор – художественный руководитель Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Г.Г.Веревки Анатолий Авдиевский; министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник. Орден «За заслуги» І степени получили певец, доцент кафедры Национальной музыкальной академии Украины имени П.И.Чайковского Владимир Гришко; председатель Высшего совета юстиции Александр Лавринович; орден "За заслуги" ІІ степени - народный депутат Артем Пшонка. Орденами «За заслуги» ІІІ степени награждены народные депутаты Юрий Иванющенко, Давид Жвания, а также министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко. Орден княгини Ольги ІІІ степени получила председатель правления акционерного общества «Всеукраинский Банк Развития» Валентина Арбузова, орден Данилы Галицкого - экс-мэр Киева Александр Омельченко.