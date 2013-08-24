Янукович уверен, что Украину обойдут социальные потрясения и конфликты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая на торжествах по случаю 22-й годовщины Независимости Украины, которые проходили на Владимирской горке.

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«22 года - совсем небольшой отрезок времени в историческом измерении. Но для Украины эти два десятилетия стали началом новой истории. Мы встали как единый народ, единое государство, единая коллективная воля к самостоятельному развитию», - отметил Президент.

Янукович заметил, что за эти годы страна прошла непростой путь от тоталитарной системы советского образца, через «дикий капитализм», экономические кризисы и социальную растерянность - к свободе, человеческому достоинству, демократии и открытой экономике, признанию и уважению в современном глобализованном мире.

«Мы прошли этот путь уверенно, без социальных потрясений и конфликтов. Убежден - так будет и в дальнейшем», - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что в основе идеи Независимости - вера в человека, его жизненную силу, его свободу, его спасение и высокое призвание.

«Эта вера живет в нашем народе уже более тысячи лет, снова и снова возрождается, благодаря вечным христианским ценностям и Божьим заповедям. Эта вера сплотила нас в единый украинский народ, не дала нам раствориться на протяжении веков разъединения и порабощения», - подчеркнул Президент.

Янукович заметил, что эта вера дала нашим дедам и отцам силы пережить ужасы войн и тоталитаризма. Президент напомнил, что в этом году украинцы будут отмечать незабываемые события: 80-ю годовщину трагедии Голодомора и 70-ю годовщину начала освобождения украинской земли от немецко-фашистских захватчиков.

«Очень символично, что праздник 1025-летия Крещения Руси, праздник большого духовного выбора совпал с годовщинами трагических страниц нашей истории. Не будет преувеличением сказать, что именно благодаря присущим нашему народу христианским качествам - непреодолимой вере, терпению и милосердию - нам удалось пережить самые тяжелые испытания прошлого», - считает Президент.

Янукович убежден, что «у нас хватит веры и терпения, чтобы достойно ответить на вызовы настоящего, и построить современную, развитую Украину - наследницу Киевской Руси, сильное европейское государство ХХІ века!».