В Днепропетровске разгорелся скандал из-за «столицы хохлов»

Об этом говорится в официальном заявлении Удода, переданном УНИАН.

«Как украинец, как гражданин, как патриот, как председатель областного совета и просто как человек я был возмущен вопиющим фактом, что 14 августа этого года газета «Зоря-город» на своих страницах допустила страшную небрежность - в кроссворде был вопрос: «Столица хохлов». В ответах указано «Киев»», - отмечается в обращении.

По словам Удода, он «почувствовал себя оскорбленным вместе со всеми украинцами», потому что «в солидной газете таких досадных ошибок, такого безобразия допускать нельзя».

Председатель облсовета отметил, что в издании проведено внутреннее расследование и все виновные найдены и наказаны. Он также выразил уверенность, что больше такого в газете «Зоря» не повторится.

Удод выразил сожаление, что этот инцидент произошел в канун Дня Независимости.

Как сообщил УНИАН председатель наблюдательного совета издания Днепропетровского областного совета «Зоря» Сергей Чернявский, выпускающему редактору, который пропустил в печать «столицу хохлов», объявлен выговор, а корректору, который был в газете на испытательном сроке, отказано в трудоустройстве.

Справка УНИАН. Коммунальное предприятие Днепропетровского областного совета газета «Зоря» выпускает 2 газеты: "Зоря-область", которая выходит дважды в неделю и "Зоря-город", - выходит раз в неделю на русском языке.