Политолог: Россия ускорила евроинтеграцию Украины

Для власти и представителей крупного бизнеса евроинтеграция теперь станет делом принципа. Кроме того, страны ЕС, которые до сих пор колебались в вопросе подписания соглашения об ассоциации с Украиной, встали на нашу сторону. Такое мнение высказал руководитель центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, комментируя последствия торгового конфликта между Украиной и Россией, сообщает РБК-Украина.

"Безусловно, этот торговый конфликт бы не просто "приветом" из России украинским олигархам, а прямым давлением на отдельных украинских олигархов, которое является частью общей стратегии давления на Украину. Россия попыталась таким образом повлиять на тех, кто активно поддерживает европейскую интеграцию, оказывает некоторое влияние на политику страны. Но, во-первых, в России немного переоценили влияние олигархов на власть, а во-вторых, такой выпад Кремля еще не означает, что эти люди в один момент поменяют свою позицию относительно европейской или евразийской интеграции", - сказал Фесенко.

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Эксперт пояснил, что для многих олигархов, особенно тех, кто имеет политические амбиции, как, например, Петр Порошенко, резкая смена политической ориентации означает потерю политического лица, потерю имиджа. Фесенко уверен, что развязав торговую войну, Россия только посодействовала ускорению евроинтеграции Украины.

"Россия допустила огромную ошибку, выбрав стратегию такого неуклюжего давления. Результат оказался диаметрально противоположным. Уже сейчас мы можем это наблюдать. В первую очередь по реакции европейских политиков. Даже те, кто до сих пор колебались относительно подписания соглашения об ассоциации, встали на нашу сторону. Фактически, Россия своими действиями сама подтолкнула Европу к подписанию соглашения с Украиной", - сказал Фесенко.