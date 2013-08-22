Путин пригрозил "принять меры" в случае ассоциации Украины с Евросоюзом

19:24, 22 августа 2013
Политика
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Таможенному союзу в случае ассоциации Украины с ЕС придется принять защитные меры.

Путин: Украина не собирается пока вступать в Евросоюз

Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил на совещании по социально-экономическому развитию Ростовской области, передает РИА «Новости».

"Если наши соседи (Украина) пойдут на существенную либерализацию таможенного режима с Евросоюзом, то на рынок Украины неизбежно хлынут товары достаточно неплохие по качеству и по цене, но это приведет к тому, что они будут выдавливать с собственно украинского рынка товары именно украинского производства. Тогда странам Таможенного союза придется подумать о защитных мерах", - заявил Путин.

Он пояснил, что в такой ситуации будет трудно понять маркировку товаров, страну их происхождения, что поставит российских производителей в "достаточно сложное положение".

"Украина не собирается пока вступать в Евросоюз. Речь идет о подписании Соглашения об ассоциации на определенных, как наши эксперты считают, достаточно жестких для украинской экономики, условиях", - напомнил президент.

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