Путин пригрозил "принять меры" в случае ассоциации Украины с Евросоюзом

Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил на совещании по социально-экономическому развитию Ростовской области, передает РИА «Новости».

"Если наши соседи (Украина) пойдут на существенную либерализацию таможенного режима с Евросоюзом, то на рынок Украины неизбежно хлынут товары достаточно неплохие по качеству и по цене, но это приведет к тому, что они будут выдавливать с собственно украинского рынка товары именно украинского производства. Тогда странам Таможенного союза придется подумать о защитных мерах", - заявил Путин.

Он пояснил, что в такой ситуации будет трудно понять маркировку товаров, страну их происхождения, что поставит российских производителей в "достаточно сложное положение".

"Украина не собирается пока вступать в Евросоюз. Речь идет о подписании Соглашения об ассоциации на определенных, как наши эксперты считают, достаточно жестких для украинской экономики, условиях", - напомнил президент.