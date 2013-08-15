Украина поднимет вопрос таможенной блокады на заседании ЕЭК в пятницу

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на недавно назначенного представителя Украины при ЕЭК Виктора Суслова.

"Конечно, я думаю, что разговор по ситуации должен быть, хотя бы по той причине, что до сих пор украинская сторона на правительственном уровне официально не получала уведомлений от российской стороны о сути принятых решений и характере замечаний к продукции по импорту", - сказал он, отвечая на вопрос, как Украина будет реагировать на ситуацию на границе.

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Украинскую делегацию на заседании совета ЕЭК, которое состоится в пятницу в Суздале, будет возглавлять вице-премьер Юрий Бойко, сообщил Суслов. "Я еду вместе с ним и впервые буду там представлен", - добавил он.

Отвечая на вопрос, будет ли Украина принимать какие-либо ответные меры, Суслов сказал: "Вначале нужно, безусловно, выяснить причины происходящего". Он выразил уверенность, что Украина получит исчерпывающую информацию от России, и совместными усилиями стороны найдут решение проблемы.

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Напомним, Федерация работодателей Украины в среду заявила о проблемах с поставками украинской продукции в РФ. По ее мнению, это может привести к удорожанию или даже срыву поставок потребителям и, в результате, потере украинскими экспортерами во втором полугодии порядка 2,5 миллиардов долларов. По данным украинских СМИ, ФТС России усилила контроль за грузами с Украины более чем для 40 компаний.

Источники агентства, знакомые с ситуацией, подтвердили, что был ужесточен профиль системы управлениями рисками на границе с Украиной. Таможенные органы применяют систему управления рисками для определения товаров, подлежащих контролю, а также его степени. В то же время в департаменте пресс-службы и информации правительства РФ заявили, что решений на уровне правительства по регулированию импорта из Украины не принималось, - это компетенция таможенных органов.